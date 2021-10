Incidente Ryad: morti i ballerini Antonio Caggianelli, Giampiero Giarri e Nicolas Esposto (Di domenica 17 ottobre 2021) Tre ballerini italiani sono morti in un Incidente nel deserto a Ryad, in Arabia Saudita. Si tratta di Antonio Caggianelli di Bisceglie , Nicolas Esposto di San Giovani Gemini, nell'Agrigentino e ... Leggi su quotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) Treitaliani sonoin unnel deserto a, in Arabia Saudita. Si tratta didi Bisceglie ,di San Giovani Gemini, nell'Agrigentino e ...

Advertising

Piergiulio58 : Tre ballerini italiani morti in incidente a Ryad - Ultima Ora - infoitinterno : Ryad, incidente nel deserto: morte 5 persone, tra cui 3 ballerini italiani - travan28 : RT @rtl1025: ?? Tre italiani sono morti in un incidente nel deserto a #Ryad, in #ArabiaSaudita. Tra loro anche il #ballerino di Bisceglie (B… - magister_ed : RT @Emergenza24: UPDATE [17.10-19:40] #Ryad #Arabia Saudita #incidente stradale 10 persone coinvolte 5 morti (3 italiani) +3 #feriti gravi… - AnsaPuglia : Tre italiani morti in incidente a Ryad, anche ballerino. Durante gita nel deserto, mezzi finiti in scarpata #ANSA -