Girato il primo film nello spazio | la troupe torna sulla Terra

Si sono concluse, dopo 12 giorni in orbita, le riprese del primo film nello spazio. La troupe russa composta dall'attrice Yulia Peresild, dal regista Klim Šipenko e dal cosmonauta Oleg Novitski (che ha documentato tutto sul proprio canale Instagram) ha appena fatto il suo ritorno sulla terra, dopo essere partita dalla base di Baikonur in Kazakistan.