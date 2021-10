Covid | aumentano le aggressioni al personale ferroviario e i sindacati protestano

(Di domenica 17 ottobre 2021) La causa principale è ilche ha costretto ila far rispettare le regole, dall'uso della mascherina al rispetto delle distanze e dei posti a sedere. "Negli ultimi mesi il fenomeno delle ...

La causa principale è ilche ha costretto il personale a far rispettare le regole, dall'uso della mascherina al rispetto delle distanze e dei posti a sedere. "Negli ultimi mesi il fenomeno delle aggressioni al personale ..." Grazie al Green pass " ha dichiarato l'Assessore "le somministrazionidel vaccino. ... Prenotazioni su https://prenotavaccino -.regione.lazio.it/main/home , inserendo il numero della ...Ore 9.48 - Cina, 20 nuovi casi e nessun decesso in 24 ore. La Cina ha riportato 20 nuovi casi confermati di coronavirus il 16 ottobre rispetto ai 14 del giorno precedente. Ore 11.52 - Russia, record d ...I sindacati: "I lavoratori arrivano a rischiare la vita svolgendo le proprie mansioni a causa di continue aggressioni messe in atto da personaggi che, purtroppo, troppo spesso la passano liscia".