Un padre ha ucciso la figlia 15enne con un colpo di fucile partito inavvertitamente. È accaduto in provincia di Brescia. Un padre ha ucciso la figlia 15enne con un colpo di fucile che sarebbe partito inavvertitamente. Brescia, al padre parte un colpo di fucile: muore la figlia di 15 anni. Colpo di fucile accidentale. Non è stato il padre ma il fratellino a uccidere 15enne. ULTIM'ORA - Svolta nella tragedia di Brescia. La confessione è arrivata durante la notte, a sparare e uccidere Viola è stato il fratellino.

10.37 15enne uccisa da sparo del fratellino A esplodere ildiche ieri sera ha ucciso una 15enne a San Felice del Benaco, nel Bresciano, non è stato il padre, come era sembrato dalle prime notizie, ma il fratellino di 13 anni. Lo ha confermato il ...C'è una svolta calmorosa nella tragedia avvenuta sabato sera a San Felice del Benaco , un paese in provincia di Brescia sulla sponda lombarda del lago di Garda. Ildiche ha ucciso una ragazzina di appena 15 anni non è stato esploso accidentalmente dal padre come sembrava nella serata di sabato dalle prime ricorstruzioni, ma dal fratellino 13enne. ...Non è stato il padre bensì il figlio tredicenne a esplodere il colpo di fucile che ieri sera a San felice del Benaco, nel Bresciano, ha ucciso una ragazzina di 15 anni. È quanto emerso dall ...Emergono nuovi dettagli sulla vicenda della 15enne uccisa da un colpo di fucile. A sparare non è stato il padre ma il fratellino di 13 anni.