Ballottaggi, si vota in 65 Comuni. Affluenza in calo (Di lunedì 18 ottobre 2021) Affluenza in calo alle 23 di ieri per i Ballottaggi delle elezioni amministrative. In base ai dati diffusi dal Viminale e relativi ai 65 Comuni tra cui Roma, Torino, Trieste e altri sette capoluoghi di provincia. Un elettore su tre è andato alle urne, precisamente il 33,33%, in netto calo rispetto al 39,86% del primo turno. I seggi si sono chiusi alle 23, per riaprire oggi dalle 7 alle 15. A Roma alle 23 ha votato il 30,87% contro il 36,82% del primo turno. A Torino l'Affluenza è al 32,61%, il precedente era del 36,50%. A Trieste alle 19 aveva votato il 26%. L'appuntamento elettorale coinvolge circa 5 milioni di elettori. Si vota per l`elezione del sindaco anche a Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza. Molto ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 18 ottobre 2021)inalle 23 di ieri per idelle elezioni amministrative. In base ai dati diffusi dal Viminale e relativi ai 65tra cui Roma, Torino, Trieste e altri sette capoluoghi di provincia. Un elettore su tre è andato alle urne, precisamente il 33,33%, in nettorispetto al 39,86% del primo turno. I seggi si sono chiusi alle 23, per riaprire oggi dalle 7 alle 15. A Roma alle 23 hato il 30,87% contro il 36,82% del primo turno. A Torino l'è al 32,61%, il precedente era del 36,50%. A Trieste alle 19 avevato il 26%. L'appuntamento elettorale coinvolge circa 5 milioni di elettori. Siper l`elezione del sindaco anche a Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza. Molto ...

Advertising

fattoquotidiano : Comunali, domenica alle urne un elettore su tre per i ballottaggi: affluenza crolla di 6 punti rispetto al primo tu… - fattoquotidiano : Ballottaggi, affluenza al minimo storico: vota il 43,9%. A Roma e Torino disertano le periferie dove il centrodestr… - espressonline : Non vota nessuno, però perdono sempre gli stessi: Roma e Torino al centrosinistra #ballottaggi #exitpoll @TecceC - _alxbw_ : Secondo l'analisi del baciasalami, le FF.O. non possono usare gli idranti nei giorni in cui si vota. Ma gli strisc… - vannnot : ai ballottaggi vota solo il 43,94% degli aventi diritto questa è la morte della democrazia -