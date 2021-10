Whirlpool | confermati 340 licenziamenti | lettere dal 22 ottobre

(Di sabato 16 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “conferma la chiusura della procedura di licenziamento collettivo per il sito di Napoli”. Così una nota diffusa alle due del mattino daal termine dell’incontro con i sindacati. La Società mantiene l’impegno a non inviare ledi licenziamento fino al 22. E conferma gli incentivi all’esodo nella misura di 85.000 euro o il trasferimento di tutti i lavoratori presso l’unità di produzione di Cassinetta di Briadronno in provincia di Varese nonché la disponibilità a proseguire la trattativa per il trasferimento di asset. Lo si legge nella nota. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

ROMA, i lavoratori in corteo a Roma: 'No a banditi e..., sindacati: Invitalia pronta a entrare per rilancio 'Pur riconoscendo gli sforzi profusi dal Governo e dalle Regioni per ...