Temptation Island | la confessione di Francesco Chiofalo

(Di sabato 16 ottobre 2021) L’ex concorrente di, fresco dell’amore con Drusilla Gucci, spara a zero sulle sue ex Selvaggia Roma e Antonella Fiordelisi: “Con loro le litigate erano all’ordine del giorno”.e Drusilla Gucci sono ormai una coppia di fatto, e il noto personal trainer famoso per aver partecipato arilasciando alcune dichiarazioni al settimanale “Nuovo” riguardo la sua ultima storia d’amore si lascia sfuggire commenti Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

reigovasquez16 : @intoknight_ Temptation Island: Desidero Mi, Amore Mio - rensmyguy : Io farei lo stesso anche con GF, Temptation Island e affini. - svarionix : @Alessia260517 avoja é stato chiarissimo da subito smentendo anche la minima visione positiva che uno poteva aver a… - Elvy13432457 : @GrandeFratello Vabbè malina che dice sono 22 anni che faccio televisione ma sinceramente io non ricordo questi ult… - effebaz75 : I discorsi tra Miriana e Nicola sono gli stessi tra il tentatore e la ragazza in Temptation island:' a cosa pensi?'… -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Samy Youssef: chi è, età, storia, l'arrivo con il barcone in Italia dall'Egitto Samy, un volto già noto per la sua partecipazione a, ha una storia difficile, complicata ma anche di ...L'ex concorrente diha proseguito dicendo: 'Chi dovevo votare? Le ragazze le adoro, con Sole non sono in guerra e voglio bene anche a Miriana e Jo. Certo che per me sei un'amica e ...L’ex concorrente di Temptation Island, fresco dell’amore con Drusilla Gucci, spara a zero sulle sue ex Selvaggia Roma e Antonella ...L’ex concorrente di Temptation Island, Valentina Nulli Augusti ha sbottato sui social riguardante un accaduto spiacevole tra lei e il suo vicino di ...