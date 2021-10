"Su quel gommone stavo per morire". Samy Youssef, a un passo dall'affogare: un racconto drammatico (Di sabato 16 ottobre 2021) “Con il gommone sono partito dall'Egitto, arrivato poi a 3 km circa dalla spiaggia in Italia ci hanno messo su alcuni piccoli gommoni per portarci a destinazione, ma purtroppo il mio si è bucato": un racconto straziante quello fatto dall'ex gieffino Samy Youssef nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. Il giovane, infatti, è nato in Egitto ed è arrivato nel nostro Paese rischiando la vita. Youssef ha spiegato di essere stato uno dei pochi a sopravvivere all'epoca: "Avevo perso la speranza, e quando sono arrivato sulla spiaggia sono scoppiato a piangere". L'ospite della Toffanin ha raccontato di essere rimasto cosciente per tutto il tempo, aggiungendo anche che il primo pensiero l'ha avuto per sua mamma: "La ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) “Con ilsono partito'Egitto, arrivato poi a 3 km circaa spiaggia in Italia ci hanno messo su alcuni piccoli gommoni per portarci a destinazione, ma purtroppo il mio si è bucato": unstraziantelo fatto'ex gieffinonello studio di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. Il giovane, infatti, è nato in Egitto ed è arrivato nel nostro Paese rischiando la vita.ha spiegato di essere stato uno dei pochi a sopravvivere all'epoca: "Avevo perso la speranza, e quando sono arrivato sulla spiaggia sono scoppiato a piangere". L'ospite della Toffanin ha raccontato di essere rimasto cosciente per tutto il tempo, aggiungendo anche che il primo pensiero l'ha avuto per sua mamma: "La ...

Advertising

mimmocast : @Spartaco072 Questa se non mi sbaglio va a top calcio telelombardia a parlare di calcio si spaccia x tifosa milanis… - spaziotrailblu : mi sento come quel pomeriggio a Taormina quando andai a finire sotto il gommone e non riuscivo a nuotare -