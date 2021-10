Striscia la Notizia svela il fuori onda con Ambra: la consegna del tapiro era stata concordata (video) (Di sabato 16 ottobre 2021) Nessun agguato tv, Ambra Angiolini non è fuggita nè ha chiesto di spegnere le telecamere: la consegna del tapiro d’oro è stata concordata con Valerio Staffelli. Il tg satirico Striscia la Notizia ha risposto sulla consegna all’attrice lasciata da Massimiliano Allegri, mandando in onda il video che conferma la dinamica dei fatti. Con l’occasione, lo storico programma di Antonio Ricci ha anche indirizzato una lettera aperta al ministro delle Pari Opportunità e della Famiglia Elena Bonetti che era intervenuta sulla questione. Una risposta indiretta anche ai tanti indignati vip, tra cui, Selvaggia Lucarelli, Laura Chiatti e Francesca Barra che erano intervenuti contro il programma di Canale 5. LEGGI ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 16 ottobre 2021) Nessun agguato tv,Angiolini non è fuggita nè ha chiesto di spegnere le telecamere: ladeld’oro ècon Valerio Staffelli. Il tg satiricolaha risposto sullaall’attrice lasciata da Massimiliano Allegri, mandando inilche conferma la dinamica dei fatti. Con l’occasione, lo storico programma di Antonio Ricci ha anche indirizzato una lettera aperta al ministro delle Pari Opportunità e della Famiglia Elena Bonetti che era intervenuta sulla questione. Una risposta indiretta anche ai tanti indignati vip, tra cui, Selvaggia Lucarelli, Laura Chiatti e Francesca Barra che erano intervenuti contro il programma di Canale 5. LEGGI ...

ferrazza : Peccato, perché - prima di Ambra - Striscia la Notizia mi era sembrato un programma così perbene. - StefanoGuerrera : l’imbarazzo che provo nei confronti di Striscia la Notizia non è quantificabile e non so come abbia fatto Ambra a restar così calma - _Valealizzi_ : RT @_iaci: Il problema non è il tapiro d'oro. Il problema è Striscia la Notizia in generale. - Mareluna1926 : RT @_iaci: Il problema non è il tapiro d'oro. Il problema è Striscia la Notizia in generale. - zazoomblog : Chi è Mingo di Striscia la Notizia? I suoi guai con la legge - #Mingo #Striscia #Notizia? #legge -