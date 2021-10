Pennyworth 3 | i protagonisti con un video annunciano il rinnovo

(Di domenica 17 ottobre 2021) Il DC FanDome ha regalato la notizia della produzione di3 e i, in un, hanno annunciato il passaggio a HBO Max. Jack Bannon e Ben Aldridge, interpreti di Alfred e Thomas Wayne, hanno annunciato la produzione di3, la terza stagione della serie che ora sarà un progetto targato HBO Max. Nelcondiviso durante il DC FanDome i due attori svelano inoltre che nelle prossime puntate, in arrivo nel 2022, ci sarà un salto temporale. La serieè stata realizzata inizialmente per Epix e Warner Bros TV ha poi stretto un accordo che prevede l'arrivo delle prime due stagioni e la produzione della terza su HBO Max. Lo show racconta la storia di Alfred(Jack Bannon), un …

Il DC FanDome ha regalato la notizia della produzione di Pennyworth 3 e i protagonisti, in un video, hanno annunciato il passaggio a HBO Max. Jack Bannon e Ben Aldridge, interpreti di Alfred e Thomas ...