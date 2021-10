Nucleare | in arrivo piccoli impianti modulari

Leggi su panorama

(Di sabato 16 ottobre 2021) Era inevitabile che la necessità di molta più energia elettrica risvegliasse l'interesse per le centrali nucleari, soprattutto perché il costo dei chilowattora così prodotti è contenuto. Uno dei temi più interessanti a questo proposito è il cosiddettodi quarta generazione che viene spesso presentato come produttore di un quantitativo inferiore di scorie e realizzabile pressopiùe meno pericolosi rispetto a quelli più vecchi, definiti invece di terza e seconda generazione. La ricerca è tornata proprio suireattori seguendo un'idea che risale a quasi 70 anni fa, quando per realizzare la propulsionesulle navi militari si era cominciato a studiare il modo per ridurne le dimensioni. Ma il limite tecnologico era rappresentato dai materiali disponibili, ...