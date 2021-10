Nessun effetto scuola sui contagi (per ora), positivi ancora in calo tra bambini e adolescenti (Di sabato 16 ottobre 2021) In base agli ultimi dati Iss-Epicentro i casi nella fascia di età 0-19 anni sono in flessione anche nel periodo 27 settembre-10 ottobre Leggi su ilsole24ore (Di sabato 16 ottobre 2021) In base agli ultimi dati Iss-Epicentro i casi nella fascia di età 0-19 anni sono in flessione anche nel periodo 27 settembre-10 ottobre

Advertising

fisco24_info : Nessun effetto scuola sui contagi (per ora), positivi ancora in calo tra bambini e adolescenti: In base agli ultimi… - hrrstlsx : giovedì a pallavolo una mia compagna mi ha chiesto come andava con x (nome) e sono diventata tutta rossa, ho sorris… - CarlaSicuro1 : RT @nonfaretardi: @Freud2912Maury @assente3 Purtroppo ormai è diventato per molti lavoratori una bandiera per manifestare le difficoltà in… - EraldoFR : Nessun governo ha il diritto di modificare il DNA di un popolo, tanto meno ricorrendo alla forza per farlo, mentre… - GraziaLuciaTos2 : RT @rickycostenaro: @barbarab1974 48H è durata, ora 15 giorni di lavoro (chi può) poi incontro al senato, dove già ci sono stati interventi… -