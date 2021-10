Mietta ha un nuovo compagno misterioso dopo la relazione con Davide Tagliapietra

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 16 ottobre 2021) Oltre che cantante, anche ballerina.(all’anagrafe Daniela Miglietta) abbandona temporaneamente la sua voce per cimentarsi nella danza a Ballando con le Stelle 2021, dove sarà una concorrente ufficiale. È diventata nota al grande pubblicola vittoria al Festival di Sanremo del 1989 con il brano Canzoni. Da allora, è salita altre sette volte sul palco dell’Ariston con cantanti come Amedeo Minghi (con cui è arrivata al terzo posto) e Nek. Lontana dai riflettori, è stata legata per molti anni al chitarrista, da cui nel 2010 ha avuto un figlio, Francesco Ian. Ora la cantante, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ha rivelato di essere nuovamente innamorata: “C’è una storia in costruzione, sono da poco entrata in una love story”. Tuttavia, il volto dell’uomo è ancora ...