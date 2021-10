Masters 1000 Indian Wells 2021: semifinali a sorpresa, Dimitrov in mezzo a tre esordienti (Di sabato 16 ottobre 2021) Il Masters 1000 di Indian Wells ha regalato sicuramente grandissime sorprese e le due semifinali in programma questa sera/notte erano davvero impronosticabili ad inizio torneo. Nella parte alta Grigor Dimitrov contro Cameron Norrie ed invece in quella bassa si sfideranno Nikoloz Basilashvili e Taylor Fritz. Tre esordienti assoluti a questo livello in un 1000, con solo il bulgaro capace in passato di arrivare anche in finale e vincerne pure una a Cincinnati nel 2017 (contro Kyrgios). Difficile, se non impossibile, scegliere un favorito, anche se l’esperienza di Dimitrov potrebbe essere un fattore che porta il numero 28 del mondo ad essere in leggero vantaggio sugli altri tre. Guardando, invece, alla classifica il migliore è proprio ... Leggi su oasport (Di sabato 16 ottobre 2021) Ildiha regalato sicuramente grandissime sorprese e le duein programma questa sera/notte erano davvero impronosticabili ad inizio torneo. Nella parte alta Grigorcontro Cameron Norrie ed invece in quella bassa si sfideranno Nikoloz Basilashvili e Taylor Fritz. Treassoluti a questo livello in un, con solo il bulgaro capace in passato di arrivare anche in finale e vincerne pure una a Cincinnati nel 2017 (contro Kyrgios). Difficile, se non impossibile, scegliere un favorito, anche se l’esperienza dipotrebbe essere un fattore che porta il numero 28 del mondo ad essere in leggero vantaggio sugli altri tre. Guardando, invece, alla classifica il migliore è proprio ...

Advertising

infoitsport : Masters 1000 e Wta 1000 Indian Wells 2021: programma e orari venerdì 15 ottobre - RalphiBogho : RT @QuentinMoynet: Les demi-finales du Masters 1000 d'Indian Wells ???? Norrie (26e) vs Dimitrov (28e) ???? ???? Basilashvili (36e) vs Fritz (39… - infoitsport : Masters 1000 Indian Wells: Anche Stefanos Tsitsipas esce di scena. Basilashvili approda in semifinale - infoitsport : Tennis, Jannik Sinner fa ancora fatica nei Masters 1000 e negli Slam. Con una eccezione - zazoomblog : Dimitrov-Norrie in tv: data orario canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2021 - #Dimitrov-Norrie… -