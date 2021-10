Magris | la necessità di far convivere gli opposti

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 17 ottobre 2021) E' finalmente disponibile, per la collana dei «Meridiani», la seconda parte delle Opere di Claudio, a cura di Ernestina Pellegrini (Mondadori, pp. CLXII-1756, € 80,00). Come nel primo volume, anche qui si attraversano diversi tavoli della sua scrittura. Si comincia con Microcosmi, il romanzo-saggio uscito nel 1997 che segue Danubio (1986). A questo si aggiungono gli altri romanzi della fase più recente, ovvero Alla cieca (2005) e Non luogo a procedere (2015). E quanto ancora al narratore, completano il