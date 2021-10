LIVE Virtus Bologna-Trieste 73-66 | Serie A basket in DIRETTA | Trieste prova ad accorciare!

(Di sabato 16 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA74-66 Hervey mette a segno un tiro libero. INIZIO QUARTO E ULTIMO PERIODO! FINE TERZO QUARTO! 73-66 TESSITORIIII! 2 punti fondamentali. 71-66 Fernandez riportasul -5. 43” sul cronometro. 71-64 segna Hervey. 57” sul cronometro. 69-64 Delia appoggia a canestro. Ciani chiama il time-out. 2’22” sul cronometro. 69-62 TRIPLA DI ALIBEGOVIC! 3 punti importantissimi del numero 7 di casa. 66-62 SCHIACCIATA DI DELIA! -4, attenzione. 4 falli per la, 0 per. Time-out chiamato da Scariolo. 3’53” sul cronometro. 66-60 Penetrazione vincente di Sanders, ancora -6. 66-58 Ruzzier segna 2 punti con un tiro in sospensione. 64-58 Banks riporta i suoi sul -6. 64-56 2 punti di Alibegovic. 62-56 Konate appoggia a canestro. 62-54 ...

zazoomblog : LIVE – Virtus Bologna-Trieste 57-44 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Virtus #Bologna-Trieste #57-… - CalcioFvg : MARCO PERESSUTTI - ALLENATORE VIRTUS CORNO Data: 16-10-2021 Incontro: Ronchi Calcio v Virtus Corno Risultato: 0-2… - CalcioFvg : STEFANO CROCI - PRESIDENTE RONCHI CALCIO Data: 16-10-2021 Incontro: Ronchi Calcio v Virtus Corno Risultato: 0-2… - Virtusbo : ?? LIVE dal Paladozza Quintetto #Virtus: Belinelli, Pajola, Alibegovic, Sampson, Weems Virtus Segafredo Bologna-Al… - settalese : RT @TCGiovanile: DIRETTA LIVE – SEGUI MONOPOLI-VIRTUS FRANCAVILLA (PRIMAVERA 3) SU -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Virtus

ENTELLA (4 - 3 - 1 - 2): A. Paroni; G. Cleur (dal 12 st L. Morosini), M. Coppolaro, M. Silvestre, N. Karic, D. Dessena (dal 39 st S. Merkaj), A. Paolucci, M. Cicconi, A. Schenetti, F. Lescano,...RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol: Bari in fuga, Catanzaro ok! Molto preziosa anche la vittoria del Siena, che piega per 1 - 0 nella parte finale della partita laEntella e sale ...Sergio Scariolo porta in panchina le tre novità stagionali della Virtus Bologna nella gara di sabato sera al PalaDozza (palla a due ore 20:00, diretta Discovery+, arbitri: Attard, ...La partita Siena - Virtus Entella del 16 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca. Dove vedere il match valido per la nona giornata del girone B di Serie C ...