Lazio Inter parte la rissa dopo il gol del 2-1: l'accaduto (Di sabato 16 ottobre 2021) La Lazio ha trovato la rete del 2-1 con Felipe Anderson. Il brasiliano ha respinto in rete un tiro di Immobile per poi essere aggredito da Dumfries e gli altri calciatori dell'Inter. I biancocelesti sono accusati di aver giocato con un calciatore nerazzurro a terra. Nella fattispecie Dimarco, il difensore era stato colpito da Leiva in precedenza. dopo il contatto il direttore di gara ha concesso la regola del vantaggio in favore degli uomini di Inzaghi. L'azione è terminata con una conclusione innocua di Lautaro, sul capovolgimento di fronte è arrivato il 2-1 biancoceleste. Nei minuti successivi al gol del vantaggio laziale i calciatori di entrambe le squadre hanno dato vita ad un ampio scontro verbale e non solo. Irrati lascia partire una pioggia di cartellini gialli. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio ...

23_Frog : Pre Lazio-Inter ????? #ForzaInter #Inter #LazioInter #Training - Inter : ?? | PAREGGIO 64’- Immobile segna su rigore per la Lazio #LazioInter 1?-1? #FORZAINTER ???? - DiMarzio : #LazioInter, rissa in campo dopo il gol di #FelipeAnderson - STEVE19722 : RT @pisto_gol: Laz-Int3:1 La Lazio in rimonta batte un’Inter che ha giocato solo un tempo: dopo il rigore di Perisic ( fallo Hysai) e il pa… - elliott_il : RT @BisInterista: SONO DISGUSTATO. INTER DA PRENDERE A SCHIAFFI, NESSUNO ESCLUSO. UMILIAZIONE TOTALE E FIGURA DA PEZZI DI MERDA DOPO IL RAD… -