Lavoratori in nero e senza green pass: chiusa discoteca di Curno (Di sabato 16 ottobre 2021) Curno. Evasione, Lavoratori in nero tra cui uno con il reddito di cittandinaza, violazione norme Covid, bagni e porte non a norma. Attività sospesa e 12mila euro di multa in una discoteca di Curno. Venerdì sera i Carabinieri della Compagnia di Bergamo, unitamente ai militari del Nucleo Ispettorato del lavoro, ai vigili del fuoco e agli addetti della S.I.A.E. di Milano, hanno effettuato un controllo all’interno di un locale da ballo del comune di Curno. Nel corso del controllo, è stata accertata la presenza di tre Lavoratori in nero, di cui uno percettore di reddito di cittadinanza e di altri tre addetti privi di green pass. È stata inoltre riscontrata l’evasione, da parte del proprietario, dell’iva e ... Leggi su bergamonews (Di sabato 16 ottobre 2021). Evasione,intra cui uno con il reddito di cittandinaza, violazione norme Covid, bagni e porte non a norma. Attività sospesa e 12mila euro di multa in unadi. Venerdì sera i Carabinieri della Compagnia di Bergamo, unitamente ai militari del Nucleo Ispettorato del lavoro, ai vigili del fuoco e agli addetti della S.I.A.E. di Milano, hanno effettuato un controllo all’interno di un locale da ballo del comune di. Nel corso del controllo, è stata accertata la predi trein, di cui uno percettore di reddito di cittadinanza e di altri tre addetti privi di. È stata inoltre riscontrata l’evasione, da parte del proprietario, dell’iva e ...

