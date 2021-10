Koopmeiners: “Atalanta prima scelta. A Bergamo per crescere ancora” (Di sabato 16 ottobre 2021) Ai microfoni de L’Eco Di Bergamo, ha parlato il centrocampista dell’Atalanta Teun Koopmeiners: tra obiettivi e tanta voglia di fare bene a Bergamo. Le dichiarazioni di Koopmeiners “L’Atalanta mi ha offerto il progetto migliore. Mi ha colpito il metodo di gioco di questa squadra e non da poco i risultati ottenuti negli ultimi anni, tra L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Crotone-Atalanta, 6^ giornata Serie A Un centometrista per la fascia: il grande inizio di Zappacosta (altro che riserva) Il paradosso dell’Atalanta dopo 4 giornate: vinci, ma non giochi bene (e viceversa) Toloi: “Ho tanta voglia di vincere un trofeo con ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 16 ottobre 2021) Ai microfoni de L’Eco Di, ha parlato il centrocampista dell’Teun: tra obiettivi e tanta voglia di fare bene a. Le dichiarazioni di“L’mi ha offerto il progetto migliore. Mi ha colpito il metodo di gioco di questa squadra e non da poco i risultati ottenuti negli ultimi anni, tra L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Crotone-, 6^ giornata Serie A Un centometrista per la fascia: il grande inizio di Zappacosta (altro che riserva) Il paradosso dell’dopo 4 giornate: vinci, ma non giochi bene (e viceversa) Toloi: “Ho tanta voglia di vincere un trofeo con ...

Advertising

tuttoatalanta : Koopmeiners rivela: 'L'Atalanta mi ha offerto il progetto più intrigante' - enzoacunzo : @Torrenapoli1 giocatore immenso. Koopmeiners all'atalanta gioca poco,peccato - deatoffees : Con #djimsiti al palo #Atalanta potrebbe ricorrere alla difesa a 4 con #demiral e #palomino e lovato pronto a suben… - AmoBergamo : #Bergamo Convocati ma mai in campo: i casi di Musso, de Roon e Koopmeiners fanno discutere - Orobriele : Se siete interessati a De Ketelære, sappiate che, come per Koopmeiners, l'#Atalanta ha già un preaccordo col giocat… -

Ultime Notizie dalla rete : Koopmeiners Atalanta Serie A: Empoli - Atalanta, formazioni Atalanta (3 - 4 - 2 - 1) : 57 Sportiello; 2 Toloi, 28 Demiral, 6 Palomino; 77 Zappacosta, 15 De Roon, 7 Koopmeiners, 3 Maehle; 88 Pasalic, 18 Malinovskyi; 9 Muriel. (1 Musso, 31 Rossi, 42 Scalvini, ...

Probabili formazioni Serie A, 8giornata: le news dai campi In mediana ci sono anche buone chance per Stulac e/o Bandinelli Atalanta, 4 assenti per Gasperini L'... Al centro Koopmeiners potrebbe tornare nella formazione di partenza mentre in attacco Muriel è in ...

Koopmeiners: “Bergamo è viva, mi piace. Atalanta per me un salto di qualità” Calcio Atalanta Ancora Koopmeiners: “L’Atalanta mi ha offerto il progetto più intrigante” Il centrocampista olandese ha parlato all’Eco di Atalanta e non solo Di seguito un estratto delle parole di Koopmeiners al quotidiano orobico: “L’Atalanta mi ha offerto il progetto più intrigante. Qui ...

LIVE DAI CAMPI – Milenkovic, Muriel, Calhanoglu, Marusic, Calabria: le novità Inizia oggi l’8a giornata di Serie A dopo la sosta per le nazionali. Si parte alle 15 con Spezia-Salernitana, seguono Lazio-Inter alle 18 e Milan-Verona alle 20.45; il turno terminerà lunedì col posti ...

(3 - 4 - 2 - 1) : 57 Sportiello; 2 Toloi, 28 Demiral, 6 Palomino; 77 Zappacosta, 15 De Roon, 7, 3 Maehle; 88 Pasalic, 18 Malinovskyi; 9 Muriel. (1 Musso, 31 Rossi, 42 Scalvini, ...In mediana ci sono anche buone chance per Stulac e/o Bandinelli, 4 assenti per Gasperini L'... Al centropotrebbe tornare nella formazione di partenza mentre in attacco Muriel è in ...Il centrocampista olandese ha parlato all’Eco di Atalanta e non solo Di seguito un estratto delle parole di Koopmeiners al quotidiano orobico: “L’Atalanta mi ha offerto il progetto più intrigante. Qui ...Inizia oggi l’8a giornata di Serie A dopo la sosta per le nazionali. Si parte alle 15 con Spezia-Salernitana, seguono Lazio-Inter alle 18 e Milan-Verona alle 20.45; il turno terminerà lunedì col posti ...