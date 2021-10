Italiano: “Vlahovic è tranquillo, per noi è fondamentale. Il rinnovo una questione che non mi compete” (Di sabato 16 ottobre 2021) Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato in conferenza stampa in merito alla vicenda del rinnovo di Dusan Vlahovic. Queste le parole del tecnico: “Dusan è tranquillo, è arrivato gasatissimo per le vittorie della sua Nazionale dove ha fatto tre gol: tutto a posto. Per noi è fondamentale. Penso che dobbiamo tutti cercare di avere una squadra che riesca a fare il massimo in campo e per dare il massimo dobbiamo essere sereni. Mi auguro che non ci siano problemi sotto questo aspetto qua. Non dobbiamo farci influenzare da niente. Sono stato chiaro su Dusan, sono situazioni che riguardano lui e la società: io sono protagonista in campo, a me interessa quello che potrà dare il calciatore. Vlahovic ha una fame impressionante e una voglia fuori dal comune. Posso solo augurarmi ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 16 ottobre 2021) Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo, ha parlato in conferenza stampa in merito alla vicenda deldi Dusan. Queste le parole del tecnico: “Dusan è, è arrivato gasatissimo per le vittorie della sua Nazionale dove ha fatto tre gol: tutto a posto. Per noi è. Penso che dobbiamo tutti cercare di avere una squadra che riesca a fare il massimo in campo e per dare il massimo dobbiamo essere sereni. Mi auguro che non ci siano problemi sotto questo aspetto qua. Non dobbiamo farci influenzare da niente. Sono stato chiaro su Dusan, sono situazioni che riguardano lui e la società: io sono protagonista in campo, a me interessa quello che potrà dare il calciatore.ha una fame impressionante e una voglia fuori dal comune. Posso solo augurarmi ...

