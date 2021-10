Green pass: Toti, 'deve sparire chi attacca Segre' (Di sabato 16 ottobre 2021) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "'Una donna vergognosa che dovrebbe sparire'. Questi gli insulti contro Liliana Segre durante la manifestazione No Green pass a Bologna. Dovrebbero sparire questi personaggi vergognosi che rappresentano la parte peggiore di questo Paese. Alla senatrice la mia solidarietà”. Lo scrive su Twitter il presidente della Liguria e cofondatore di Coraggio Italia, Giovanni Toti. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "'Una donna vergognosa che dovrebbe'. Questi gli insulti contro Lilianadurante la manifestazione Noa Bologna. Dovrebberoquesti personaggi vergognosi che rappresentano la parte peggiore di questo Paese. Alla senatrice la mia solidarietà”. Lo scrive su Twitter il presidente della Liguria e cofondatore di Coraggio Italia, Giovanni

