Gf Vip | Francesco Monte e Ignazio Moser fanno pace | presente anche Cecilia Rodriguez che…

Leggi su isaechia

(Di sabato 16 ottobre 2021) Continua a gonfie vele la relazione tra. I due si sono conosciuti durante il Gf Vip 2 e dopo una breve crisi non si sono più lasciati. La loro storia però fece molto scalpore.infatti, nel periodo di permanenza nella Casa era fidanzata con l’ex tronista, che lasciò in diretta televisiva. Ora, a distanza di anni, Gabriele Parpiglia ha rivelato come stanno attualmente le cose tra i due ragazzi. Durante le Chicche di Parpiglia, nel programma Casa Chi, il giornalista ha rivelato: Ho saputo per bocca di una fonte primaria ovveroche i due si sono incontrati. È statoa sciogliere il ghiaccio con. Dapprima si sono ...