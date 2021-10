“Cgil, Cisl, Uil, i fascisti siete voi”: slogan contro i sindacati al corteo no Green pass di Milano (Di sabato 16 ottobre 2021) No Green pass di nuovo in piazza per protestare contro l’obbligo della carta verde sul lavoro. Momenti di tensione, poi rientratu a Milano e a Torino. A Milano, il corteo, non autorizzato, ha marciato da piazza Fontana diretto verso piazza Duomo al grido di «Libertà». La sede della Rai, in corso Sempione, è stato l’obiettivo della manifestazione. Che sta sfilando con tanto di fumogeni per le vie del centro. Molti gli striscioni e i cartelli contro il sindacato. «Landini babbeo il popolo in corteo», «Cgil Cisl e Uil i fascisti siete voi», «Solidali con i portuali di Trieste» sono solo alcuni degli slogan nel corso del tredicesimo sabato di ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 16 ottobre 2021) Nodi nuovo in piazza per protestarel’obbligo della carta verde sul lavoro. Momenti di tensione, poi rientratu ae a Torino. A, il, non autorizzato, ha marciato da piazza Fontana diretto verso piazza Duomo al grido di «Libertà». La sede della Rai, in corso Sempione, è stato l’obiettivo della manifestazione. Che sta sfilando con tanto di fumogeni per le vie del centro. Molti gli striscioni e i cartelliil sindacato. «Landini babbeo il popolo in», «e Uil ivoi», «Solidali con i portuali di Trieste» sono solo alcuni deglinel corso del tredicesimo sabato di ...

