Brescia, parte uno sparo: padre uccide la figlia di 15 anni (Di sabato 16 ottobre 2021) Brescia, 16 ottobre 2021 - Un padre ha ucciso la figlia 15enne con un colpo di fucile (o di pistola) che sarebbe partito inavvertitamente. È accaduto a San Felice del Benaco, in provincia di Bresci a,... Leggi su ilgiorno (Di sabato 16 ottobre 2021), 16 ottobre 2021 - Unha ucciso la15enne con un colpo di fucile (o di pistola) che sarebbe partito inavvertitamente. È accaduto a San Felice del Benaco, in provincia di Bresci a,...

Agenzia_Ansa : Un padre ha ucciso la figlia 15enne con un colpo di fucile partito inavvertitamente. È accaduto in provincia di Bre… - zazoomblog : Brescia mostra il fucile ai figli e parte un colpo per sbaglio: morta 15enne - #Brescia #mostra #fucile #figli… - EugenioCardi : Tragedia assurda. ?? BASTA ARMI, per favore... - mariella14051 : RT @Agenzia_Ansa: Un padre ha ucciso la figlia 15enne con un colpo di fucile partito inavvertitamente. È accaduto in provincia di Brescia.… - brina_77 : RT @Agenzia_Ansa: Un padre ha ucciso la figlia 15enne con un colpo di fucile partito inavvertitamente. È accaduto in provincia di Brescia.… -