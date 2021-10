Ascolti TV | Venerdì 15 ottobre 2021 (Di sabato 16 ottobre 2021) Tale e Quale Show - Alba Parietti nei panni di Ornella Vanoni Nella serata di ieri, Venerdì 15 ottobre 2021, su Rai1 Tale e Quale Show ha conquistato .000 spettatori pari all’% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 The Good Doctor ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Rambo: Last Blood ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 Genitori quasi Perfetti ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su TV8 Gomorra – La Serie ha segnato il % con .000 spettatori mentre sul Nove Fratelli di Crozza ha catturato l’attenzione di .000 spettatori ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 16 ottobre 2021) Tale e Quale Show - Alba Parietti nei panni di Ornella Vanoni Nella serata di ieri,15, su Rai1 Tale e Quale Show ha conquistato .000 spettatori pari all’% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 The Good Doctor ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Rambo: Last Blood ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 Genitori quasi Perfetti ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su TV8 Gomorra – La Serie ha segnato il % con .000 spettatori mentre sul Nove Fratelli di Crozza ha catturato l’attenzione di .000 spettatori ...

