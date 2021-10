Tra un set e l’altro è sempre Mania per Can Yaman (Di venerdì 15 ottobre 2021) Mentre è sul set di Viola come il mare, Can Yaman ricorda ai fans che il suo profumo Mania è ritornato disponibile con una foto inedita Inarrestabile Can Yaman! L’attore turco è a Palermo dove rimarrà per tutto il mese di ottobre per poi tornare a Roma. Nel capoluogo siciliano è stato accolto con grande affetto e calore ricambiato da parte dell’attore con gratitudine, autografi e selfie. A Palermo, Can Yaman è alle prese con il set di Viola come il mare, la fiction basata sul libro di Simona Tanzini, nella quale interpreta Francesco Demir, un poliziotto con una personalità particolare. Giorno dopo giorno, Can Yaman interagisce con i suoi quasi nove milioni di followers ai quali mostra alcuni momenti della vita a Palermo tra l’impegno sul set, il rapporto con Francesca Chillemi che nella serie veste i ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 15 ottobre 2021) Mentre è sul set di Viola come il mare, Canricorda ai fans che il suo profumoè ritornato disponibile con una foto inedita Inarrestabile Can! L’attore turco è a Palermo dove rimarrà per tutto il mese di ottobre per poi tornare a Roma. Nel capoluogo siciliano è stato accolto con grande affetto e calore ricambiato da parte dell’attore con gratitudine, autografi e selfie. A Palermo, Canè alle prese con il set di Viola come il mare, la fiction basata sul libro di Simona Tanzini, nella quale interpreta Francesco Demir, un poliziotto con una personalità particolare. Giorno dopo giorno, Caninteragisce con i suoi quasi nove milioni di followers ai quali mostra alcuni momenti della vita a Palermo tra l’impegno sul set, il rapporto con Francesca Chillemi che nella serie veste i ...

