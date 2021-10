SBK, novità per Scott Redding: progetto Ducati e futuro (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il pilota britannico Scott Redding parla del progetto Ducati e del suo futuro. Nel suo programma c’è un team di ciclismo. Redding passerà da Panigale alla BMW la prossima stagione. Il progetto Ducati L’annata di Redding con la Panigale non è stata tutta rosa e fiori, complice i suoi avversari (Razgatlioglu e Rea su tutti), i suoi errori e i difetti della stessa moto. Troppi alti e bassi che hanno portato ad un divorzio consensuale con la Ducati. Il progetto proseguirà, comunque, con Alvaro Bautista che prenderà il posto dello britannico. Alla Casa Emiliana serve tempo per vincere in SBK, almeno la pausa invernale per limare alcuni dettagli. “La Ducati vuole crescere e vincere. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il pilota britannicoparla dele del suo. Nel suo programma c’è un team di ciclismo.passerà da Panigale alla BMW la prossima stagione. IlL’annata dicon la Panigale non è stata tutta rosa e fiori, complice i suoi avversari (Razgatlioglu e Rea su tutti), i suoi errori e i difetti della stessa moto. Troppi alti e bassi che hanno portato ad un divorzio consensuale con la. Ilproseguirà, comunque, con Alvaro Bautista che prenderà il posto dello britannico. Alla Casa Emiliana serve tempo per vincere in SBK, almeno la pausa invernale per limare alcuni dettagli. “Lavuole crescere e vincere. ...

Advertising

tpr_pedercini : RT @corsedimoto: SUPERBIKE - Novità in casa Pedercini per il penultimo round #Superbike: debutto per Luciano #Ribodino, che porta così il n… - corsedimoto : SUPERBIKE - Novità in casa Pedercini per il penultimo round #Superbike: debutto per Luciano #Ribodino, che porta co… -

Ultime Notizie dalla rete : SBK novità SSP600, Ten Kate punta su Leonardo Taccini: in Argentina con Aegerter Il passaggio da ZX - 6R a R6 sarà per Leonardo Taccini una novità, come la novità è rappresentata ... Tom Sykes lascia il Mondiale SBK e torna nel BSB

SBK Portimao, Redding: 'Il Mondiale? Difficile, ma mai dire mai' ... visto che sarà una novità assoluta per tutti, perciò sarebbe assurdo non credere ancora in qualche chance mondiale ', conclude il ducatista con determinazione. SBK Portimao, Baz: 'Mi dispiace dover ...

SBK, novità per Scott Redding: progetto Ducati e futuro Metropolitan Magazine Italia Il passaggio da ZX - 6R a R6 sarà per Leonardo Taccini una, come laè rappresentata ... Tom Sykes lascia il Mondialee torna nel BSB... visto che sarà unaassoluta per tutti, perciò sarebbe assurdo non credere ancora in qualche chance mondiale ', conclude il ducatista con determinazione.Portimao, Baz: 'Mi dispiace dover ...