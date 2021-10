Pioli: «Mirante ha bisogno di una settimana di preparazione. Ho molta fiducia in Tatarusanu» (Di venerdì 15 ottobre 2021) Domani il Milan affronterà l’Hellas Verona in campionato. Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, ha presentato la gara in conferenza stampa. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. Una settimana non facile, questa, come l’ha trascorsa la squadra? “È stata una sosta particolare, ma ci siamo abituati. Ci siamo trovati insieme solamente ieri, ho visto attenzioni e partecipazione giuste. Ci siamo preparati bene per una gara importante, difficile; da quando è arrivato Tudor il Verona sta bene ed è in condizione: dobbiamo essere preparati a questo”. Come arriva il Milan al match di domani dopo l’ottima prestazione di Bergamo? “La squadra non ha dimenticato l’ultima prestazione. Ci siamo ritrovati ieri, ma abbiamo chiaro in testa ciò che abbiamo in campo a Bergamo. Affrontiamo un avversario simile dal punto di vista dell’aggressività, quindi dovremo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 15 ottobre 2021) Domani il Milan affronterà l’Hellas Verona in campionato. Il tecnico rossonero, Stefano, ha presentato la gara in conferenza stampa. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. Unanon facile, questa, come l’ha trascorsa la squadra? “È stata una sosta particolare, ma ci siamo abituati. Ci siamo trovati insieme solamente ieri, ho visto attenzioni e partecipazione giuste. Ci siamo preparati bene per una gara importante, difficile; da quando è arrivato Tudor il Verona sta bene ed è in condizione: dobbiamo essere preparati a questo”. Come arriva il Milan al match di domani dopo l’ottima prestazione di Bergamo? “La squadra non ha dimenticato l’ultima prestazione. Ci siamo ritrovati ieri, ma abbiamo chiaro in testa ciò che abbiamo in campo a Bergamo. Affrontiamo un avversario simile dal punto di vista dell’aggressività, quindi dovremo ...

