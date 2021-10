News Uomini e Donne, Joele Milan scrive dopo la puntata del suo addio al trono (Di venerdì 15 ottobre 2021) E’ appena andata in onda su Canale 5 la puntata di Uomini e Donne che vede l’uscita dal trono over di Joele Milan, il giovane infatti sarebbe stato mandato via dal programma a causa del suo comportamento scorretto. E’ stata proprio la padrona di casa Maria De Filippi a chiedere al giovane di lasciare il dating show perché non si poteva restare in silenzio dopo quello che ha fatto. Il giovane però, dopo la sua dipartita, decide di uscire sul suo profilo Instagram con un annuncio, che lascia tutti in attesa di quello che sarà il seguito di questa vicenda. Pare infatti che la parola fine sull’eliminazione di Milan, non sia ancora stata scritta. Uomini e Donne News, la frase sussurrata di ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 15 ottobre 2021) E’ appena andata in onda su Canale 5 ladiche vede l’uscita dalover di, il giovane infatti sarebbe stato mandato via dal programma a causa del suo comportamento scorretto. E’ stata proprio la padrona di casa Maria De Filippi a chiedere al giovane di lasciare il dating show perché non si poteva restare in silenzioquello che ha fatto. Il giovane però,la sua dipartita, decide di uscire sul suo profilo Instagram con un annuncio, che lascia tutti in attesa di quello che sarà il seguito di questa vicenda. Pare infatti che la parola fine sull’eliminazione di, non sia ancora stata scritta., la frase sussurrata di ...

