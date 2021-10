Milano | scoppia la lite tra i No green pass | “Andiamo all’Amsa” | “No | è troppo lontano…” E alla fine qualcuno sbotta | “Ma che corteo è?”

Advertising

mspini2 : RT @fanpage: Inchiesta su Massimo Galli, scoppia l'ira dei dirigenti dell'ospedale Sacco - angiuoniluigi : RT @fanpage: Inchiesta su Massimo Galli, scoppia l'ira dei dirigenti dell'ospedale Sacco - fanpage : Inchiesta su Massimo Galli, scoppia l'ira dei dirigenti dell'ospedale Sacco - nonsonpago1 : RT @carlogubi: Capito perché l'Italia è fascista? Perchè ministri di finta sinistra piazzano al Consiglio superiore dei Beni Culturali neof… - sadape54 : RT @carlogubi: Capito perché l'Italia è fascista? Perchè ministri di finta sinistra piazzano al Consiglio superiore dei Beni Culturali neof… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano scoppia

Il Fatto Quotidiano

... I know that Rome is bigger, there is water in Venice,is richer and Torino is crazy . "... ma Chiara Ferragni vi ha chiamato? "Forse lo farà oggi pomeriggio (a ridere, nda )". Dunque ...Venerdì 15 ottobre è un giorno ad altissima tensione: la protesta no Green passa Trieste, Torino, Genova, Firenze esenza che avvengano blocchi per il Paese ma con momenti di tensione ...In migliaia protestano sparsi nei presidi in tutta Italia contro il Green pass obbligatorio ma l'Italia non si ferma. Venerdì 15 ottobre ...due club, insieme alla Federazione dell'Arabia Saudita, spingono per un match pre natalizio nella capitale araba. Si giocherà il 22 dicembre a Riyad o il 5 gennaio in Italia (a Roma o a Milano come al ...