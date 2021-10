Lucas Hernandez a Madrid in tribunale. Presidente Bayern: “Non giudico” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Possibili guai in vista per il difensore della nazionale francese e del Bayern Monaco Lucas Hernandez che sarà a Madrid per comparire davanti al tribunale che lo ha convoca per non aver rispettato un provvedimento di espulsione imposto dopo un litigio con la ex moglie. Lo fa sapere il Presidente del club tedesco Herbert Hainer. “Sta andando ora, poi sarà ascoltato, poi vedremo”. La giustizia spagnola mercoledì scorso ha ordinato l’incarcerazione dell’internazionale francese per il mancato rispetto di questa misura di espulsione pronunciata nel febbraio 2017. Pochi mesi dopo, Lucas Hernandez ha sposato la sua compagna. Una violazione che gli è valsa una pena detentiva di sei mesi nel 2019, che non è ancora stata eseguita. Il campione del mondo 2018 e ... Leggi su sportface (Di venerdì 15 ottobre 2021) Possibili guai in vista per il difensore della nazionale francese e delMonacoche sarà aper comparire davanti alche lo ha convoca per non aver rispettato un provvedimento di espulsione imposto dopo un litigio con la ex moglie. Lo fa sapere ildel club tedesco Herbert Hainer. “Sta andando ora, poi sarà ascoltato, poi vedremo”. La giustizia spagnola mercoledì scorso ha ordinato l’incarcerazione dell’internazionale francese per il mancato rispetto di questa misura di espulsione pronunciata nel febbraio 2017. Pochi mesi dopo,ha sposato la sua compagna. Una violazione che gli è valsa una pena detentiva di sei mesi nel 2019, che non è ancora stata eseguita. Il campione del mondo 2018 e ...

BigMonty96 : La storia di Lucas Hernandez e della moglie non ha alcun senso - squopellediluna : La giustizia spagnola ha emesso un ordine di carcerazione per reati legati alla violenza di genere nell'ambito dell… - CalcioNews24 : Presidente #BayernMonaco: «#LucasHernandez andrà in tribunale» - sportface2016 : #BayernMonaco, arriva la conferma: #LucasHernandez in tribunale a Madrid martedì prossimo - kaimmelodrip : Quindi il Prison FC dopo Mendy acquista anche Lucas Hernandez. Porca troia che difesa -