Green pass lavoro dal 15 ottobre: il Dpcm in Pdf. Come funzionano i controlli (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ormai manca un solo giorno al 15 ottobre , quando il Green pass diventerà obbligatorio per tutti i lavoratori privati e pubblici . Il presidente Draghi il 12 ottobre ha firmato il Dpcm che regola i ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ormai manca un solo giorno al 15, quando ildiventerà obbligatorio per tutti i lavoratori privati e pubblici . Il presidente Draghi il 12ha firmato ilche regola i ...

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - Guissi36575315 : RT @Itsmylifemusic1: L'entrata d'ingresso al Porto di Ancona è stata bloccata. NO GREEN PASS ???????????? Ci siamo anche noi - lunedi19 : RT @Itsmylifemusic1: L'entrata d'ingresso al Porto di Ancona è stata bloccata. NO GREEN PASS ???????????? Ci siamo anche noi -