David Amess è stato ucciso mentre parlava con i suoi elettori (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il deputato inglese David Amess stava parlando con gli elettori della sua circoscrizione dentro una chiesa metodista di Leigh-on-Sea, nell'Essex, quando un uomo si è avvicinato e lo ha accoltellato più volte, uccidendolo quasi sul colpo. La polizia ha arrestato un venticinquenne con precedenti che è stato accusato di omicidio. Sessantanove anni, una moglie, quattro figlie femmine e un maschio, ai Comuni dal 1983, David Amess era un veterano del Partito conservatore, battagliero, gentile e felice, hanno spesso detto di lui e ancor più venerdì, nel lutto attonito che ha colto il Regno Unito. Il ricordo è corso subito all'assassinio di Jo Cox, deputata quarantenne accoltellata da un nazionalista nel 2016 mentre stava entrando a un incontro con i propri ...

