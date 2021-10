Damilano sceglie Tronzano come vicesindaco

(Di venerdì 15 ottobre 2021) A poche ore dal silenzio elettorale e alla vigilia del voto di ballottaggio che dirà chi sarà il nuovo sindaco di Torino il candidato del centrodestra Paoloinizia a svelare i nomi dei componenti della sua giunta, quella che definisce “la squadra di governo con cui vorrei lavorare al cambiamento di Torino”. E lo fa a partire dalper cui ha scelto Andrea, assessore regionale, “che è pronto a lasciare la Regione per condividere questa sfida vitale per il futuro di Torino. Andrea porterà la sua visione e la sua grande esperienza politica ed è il primo tassello di una squadra ricca di professioniste e professionisti”. Mentre per il restoassicura che la sua giunta sarà “a maggioranza femminile. Una squadra che avrà a cuore il lavoro, la sicurezza e la ripartenza senza però ...

Corriere della Sera

punta sull'ala moderata della coalizione Il candidato sindaco del centrodestradunque di puntare su un esponente di Forza Italia, e quindi sul partito più moderato della coalizione ...: 'Torino deve essere in festa' ' Io sono - ha replicato- per la movida, che i ... bisogna differenziare l'offerta perché oggi un giovanedove mangiare, ma non ha offerta di ...Matteo Salvini e Antonio Tajani per Paolo Damilano, Enrico Letta per Stefano Lo Russo. I leader dei partiti scelgono Torino per chiudere la campagna elettorale. Dopo la parentesi pentastellata, i ...Si torna alle urne per il secondo turno. Nella Capitale e nel capoluogo le sfide-chiave. Occhi puntati anche su Trieste ...