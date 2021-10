Combinata nordica, l’Italia maschile rischia di abituarsi alla mediocrità. Annika Sieff fa sognare in campo femminile (Di venerdì 15 ottobre 2021) La Coppa del Mondo di Combinata nordica comincerà da Kuusamo, in Finlandia, venerdì 26 novembre. Almeno per quanto riguarda il settore maschile, perché le donne inizieranno invece da Lillehammer venerdì 3 dicembre. Quali sono le prospettive dell’Italia in vista della prossima stagione? Ebbene, tra gli uomini c’è la sgradevole sensazione che ci si stia abituando alla mediocrità. Chi scrive si rende perfettamente conto di quanto sia pesante l’affermazione appena espressa, ma per onestà intellettuale non può esimersi dal metterla nero su bianco. Basta tornare indietro meno di un lustro per trovare polemiche in merito al rendimento, non ritenuto all’altezza, della squadra. Eppure Samuel Costa era tra i migliori cinque sul trampolino ed era capace di salire sul podio, seppur in format a lui ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 ottobre 2021) La Coppa del Mondo dicomincerà da Kuusamo, in Finlandia, venerdì 26 novembre. Almeno per quanto riguarda il settore, perché le donne inizieranno invece da Lillehammer venerdì 3 dicembre. Quali sono le prospettive delin vista della prossima stagione? Ebbene, tra gli uomini c’è la sgradevole sensazione che ci si stia abituando. Chi scrive si rende perfettamente conto di quanto sia pesante l’affermazione appena espressa, ma per onestà intellettuale non può esimersi dal metterla nero su bianco. Basta tornare indietro meno di un lustro per trovare polemiche in merito al rendimento, non ritenuto all’altezza, della squadra. Eppure Samuel Costa era tra i migliori cinque sul trampolino ed era capace di salire sul podio, seppur in format a lui ...

