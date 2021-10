Ascesa e declino del M5s in Emilia-Romagna

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Il Resto del Carlino la definiva, forse un po’ ingenuamente, “Grillo-mania”. Era il maggio 2011 e il Movimento 5 Stelle faceva incetta di voti alle amministrative nei comunino-romagnoli. Dai candidati al 9,5 per cento di Bologna fino a quasi il 10 per cento di Ravenna e l’11,3 per cento di Rimini: erano tutti risultati sopra la media italiana, che avevano controbilanciato la pessima performance al sud, dove il M5s non era andato oltre il 2 per cento praticamente ovunque. Nel 2010, alle elezioni regionali, l’era stato di gran lunga il territorio in cui i grillini avevano riscosso più successo (6 per cento). Due anni dopo, a Parma, Federico Pizzarotti diventerà il primo sindaco di un capoluogo di provincia eletto con i Cinque stelle. Dati alla mano, i primi successi del neonato M5s sono arrivati in ...