Adrian Huertas rinnova con MTM Kawasaki e passa in SSP nel 2022

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Proprio come il connazionale Manuel Gonzalez,to in Supersport nel 2020 dopo il titolo conquistato l'anno prima nella 300,farà il salto di categoria nel. La notizia di per sé ...

Advertising

Tuttipazziperi1 : La squadra olandese debutterà nella Supersport insieme al neocampione della Supersport 300, ma sarà sempre presente… - DanieleFassina : RT @P300it: SSP | Adrián Huertas e MTM Kawasaki fanno il salto di categoria per il 2022 ? di Alyoska Costantino ?? - P300it : SSP | Adrián Huertas e MTM Kawasaki fanno il salto di categoria per il 2022 ? di Alyoska Costantino ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Adrian Huertas

Motosprint.it

Proprio come il connazionale Manuel Gonzalez, passato in Supersport nel 2020 dopo il titolo conquistato l'anno prima nella 300,farà il salto di categoria nel 2022. La notizia di per sé non è tanto una novità, considerando il titolo vinto dallo spagnolo al termine di questa stagione. La vera novità è che anche ...Iridato 2020 - e quindi uscente, dato che l'attuale titolato è lo spagnolo- proprio difendendo i colori della Casa di Akashi, il diciannovenne olandese salterà in sella alla Ninja ZX -...Lo spagnolo e MTM Kawasaki nella prossima stagione saranno insieme nella classe intermedia delle derivate di serie e punteranno a essere grandi protagonisti ...Orari TV di qualifiche e gare del 12° round della Superbike 2021, in diretta da San Juan Villicum, Argentina, su Sky Sport, Now TV e TV8 ...