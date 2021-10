Wall Street brinda a bilanci e dati macro (Di giovedì 14 ottobre 2021) (Teleborsa) – Prosegue in forte al rialzo la borsa di Wall Street in una giornata caratterizzata dalle trimestrali delle grandi banche americane e dai dati susussidi di disoccupazione e inflazione. E’ diminuito il numero dei lavoratori che per la prima volta hanno richiesto i sussidi: si tratta del livello più basso registrato dall’inizio della pandemia. I prezzi alla produzione si sono rafforzati, nel mese di settembre, ma meno di quanto atteso dal mercato. Intanto, dai verbali dell’ultima riunione della Federal Reserve è emersa la conferma che il tapering potrebbe iniziare tra metà novembre e metà dicembre, stemperando così la speculazione sul dollaro che scende sui minimi da 10 giorni. Tra gli indici americani, il Dow Jones è in aumento dell’1,44%; sulla stessa linea, in forte aumento l’S&P-500, che con il suo +1,59% avanza a ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 14 ottobre 2021) (Teleborsa) – Prosegue in forte al rialzo la borsa diin una giornata caratterizzata dalle trimestrali delle grandi banche americane e daisusussidi di disoccupazione e inflazione. E’ diminuito il numero dei lavoratori che per la prima volta hanno richiesto i sussidi: si tratta del livello più basso registrato dall’inizio della pandemia. I prezzi alla produzione si sono rafforzati, nel mese di settembre, ma meno di quanto atteso dal mercato. Intanto, dai verbali dell’ultima riunione della Federal Reserve è emersa la conferma che il tapering potrebbe iniziare tra metà novembre e metà dicembre, stemperando così la speculazione sul dollaro che scende sui minimi da 10 giorni. Tra gli indici americani, il Dow Jones è in aumento dell’1,44%; sulla stessa linea, in forte aumento l’S&P-500, che con il suo +1,59% avanza a ...

