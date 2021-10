Traffico Roma del 14-10-2021 ore 08:00 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Luceverde Roma Buona giornata dalla redazione al microfono Simone Cerchiara a Settecamini incidente rallentamenti in via di Casal Bianco sulla Nomentana e sulla Palombarese Traffico intenso nella zona di Colle si sta in coda sulla via Flaminia incoronamento invece per lavori tra Labaro e Saxa Rubra sulla Cassia Traffico e code tra via della Giustiniana e via di Grottarossa anche sulla via Aurelia si infila i disagi tra la Massimina e la Viola che Antica sul Raccordo Anulare Traffico intenso nella zona sud-est in carreggiata esterna code e rallentamenti tra la Prenestina e la Tiburtina questa con le principali notizie dettagli di queste di altre notizie nel sito Roma punto luceverde.it A più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 14 ottobre 2021) LuceverdeBuona giornata dalla redazione al microfono Simone Cerchiara a Settecamini incidente rallentamenti in via di Casal Bianco sulla Nomentana e sulla Palombareseintenso nella zona di Colle si sta in coda sulla via Flaminia incoronamento invece per lavori tra Labaro e Saxa Rubra sulla Cassiae code tra via della Giustiniana e via di Grottarossa anche sulla via Aurelia si infila i disagi tra la Massimina e la Viola che Antica sul Raccordo Anulareintenso nella zona sud-est in carreggiata esterna code e rallentamenti tra la Prenestina e la Tiburtina questa con le principali notizie dettagli di queste di altre notizie nel sitopunto luceverde.it A più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Tafferugli con la polizia sono in corso durante la manifestazione dei No Green pass in piazza del Popolo a Roma. Do… - Agenzia_Ansa : No Green pass a Roma, i manifestanti bloccano il traffico al Muro Torto #ANSA - LuceverdeRoma : ??? #Roma #Traffico #Incidente - Tangenziale Est ?????? Traffico rallentato tra Uscita Via Prenestina e Incrocio Viale… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Raccordo Anulare ?????? Traffico rallentato tra Aurelia e Appia > Esterna ?????? Traffico rallenta… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Via Trionfale ?????? Traffico rallentato tra Via Ipogeo degli Ottavi e Via Giuseppe Barellai > Vi… -