Tennis: Nadal 'Non so quando tornerò a giocare' (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il maiorchino sta ancora recuperando dal problema al piede sinistro MAIORCA (SPAGNA) - "Voglio recuperare bene, non so quando tornerò a giocare, lavoro tanto ogni giorno e sto seguendo un piano ...

tennis_di : @_melissavlt @ayy_markk Nadal in realtà lo sorpasseranno (di sicuro Hurkacz, ma probabilmente anche Sinner). Poi ch… - _melissavlt : @tennis_di @ayy_markk io neanche credo che partecipi,e comunque anche Nadal ha rinunciato , dunque dalla porta prin… - sportface2016 : #Tennis, Rafael #Nadal fa il punto della situazione sull'infortunio al piede sinistro: 'Non so quando tornerò ma ho… - TV7Benevento : Tennis: Nadal, 'non so quando tornerò a giocare ma lavoro duro ogni giorno'... - TennisWorldit : Rafael Nadal fornisce nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche -