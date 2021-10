Officine Maccaferri Bellizzi | si apre uno spiraglio in pressing i sindacati

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Siunoed una possibile nuova fase per ledi. Come rende noto un comunicato della Fiom Cgil, il tribunale di Bologna ha dato l’ok al piano concordatario presentato dalla società di Zola Predosa acquisita lo scorso anno da Ad Hoc Group, cordata capitanata dal Carlyle. L’impegno al rilancio è per il 2024. “E’ una buona notizia per tanti lavoratori! – ha commentato la segretaria provinciale Francesca D’Elia- Siun orizzonte di prospettive delicato, ma certamente meno drammatico del recente passato”. La cassa integrazione dei lavoratori si esaurisce nel 2022 ed ora ichiedono di mantenere alta l’attenzione. Sempre la nota che porta la firma anche della Fim Cisl: “Ma le ...