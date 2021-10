Metroid Dread ha registrato un debutto di successo in Giappone (Di giovedì 14 ottobre 2021) Attraverso l'analista David Gibson che ha condiviso i dati di Famitsu otteniamo un'informazione interessante che può dare molto di cui parlare: in questi giorni Metroid Dread ha venduto circa 87.000 copie in formato fisico in Giappone. Si tratta di un debutto di successo che triplica le vendite ottenute da Metroid: Samus Returns su Nintendo 3DS a suo tempo. Come sempre questa cifra non include le vendite in formato digitale poiché come riporta Gibson i numeri sono focalizzati solo sulle vendite fisiche, pertanto è lecito pensare che il gioco ha venduto molto di più. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 14 ottobre 2021) Attraverso l'analista David Gibson che ha condiviso i dati di Famitsu otteniamo un'informazione interessante che può dare molto di cui parlare: in questi giorniha venduto circa 87.000 copie in formato fisico in. Si tratta di undiche triplica le vendite ottenute da: Samus Returns su Nintendo 3DS a suo tempo. Come sempre questa cifra non include le vendite in formato digitale poiché come riporta Gibson i numeri sono focalizzati solo sulle vendite fisiche, pertanto è lecito pensare che il gioco ha venduto molto di più. Leggi altro...

