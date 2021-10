Mass Effect Legendary Edition rimuove del tutto il Catalizzatore grazie a una mod (Di giovedì 14 ottobre 2021) Mass Effect Legendary Edition ci ha dato modo di rituffarci in una galassia vicina vicina, anche perché effettivamente è la nostra. L'intricato sistema politico e sociale proposto nella trilogia Bioware è un capolavoro di world building ma c'è qualcosa che alla maggior parte dei fan non è proprio andata giù: i finali di Mass Effect 3. Su questo si potrebbe discutere per settimane, partendo dai problemi di direzione del terzo capitolo che ha portato a conclusioni fin troppo slegate dal percorso del Comandante Shepard, visto che particolarità dei Mass Effect era quella di traslare i propri salvataggi tra un capitolo e l'altro. Se c'è un simbolo, capace di attirare le ire di tutti, è sicuramente il Catalizzatore, ma c'è una buona notizia ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 14 ottobre 2021)ci ha dato modo di rituffarci in una galassia vicina vicina, anche perché effettivamente è la nostra. L'intricato sistema politico e sociale proposto nella trilogia Bioware è un capolavoro di world building ma c'è qualcosa che alla maggior parte dei fan non è proprio andata giù: i finali di3. Su questo si potrebbe discutere per settimane, partendo dai problemi di direzione del terzo capitolo che ha portato a conclusioni fin troppo slegate dal percorso del Comandante Shepard, visto che particolarità deiera quella di traslare i propri salvataggi tra un capitolo e l'altro. Se c'è un simbolo, capace di attirare le ire di tutti, è sicuramente il, ma c'è una buona notizia ...

