Malattia supplenti al 30/06: si conserva il posto se non si superano i 9 mesi in 3 anni scolastici. Come viene retribuita (Di giovedì 14 ottobre 2021) Malattia personale supplente: le assenze del personale assunto con contratto a tempo determinato sono regolate dall’art. 19 del CCNL 2006-09. I commi 3, 4, 5 e 6 regolamentano le assenze del personale assunto almeno fino al 30/6; il comma 10 quelle per il restante personale ovvero i supplenti brevi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 14 ottobre 2021)personale supplente: le assenze del personale assunto con contratto a tempo determinato sono regolate dall’art. 19 del CCNL 2006-09. I commi 3, 4, 5 e 6 regolamentano le assenze del personale assunto almeno fino al 30/6; il comma 10 quelle per il restante personale ovvero ibrevi. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Malattia supplenti al 30/06: si conserva il posto se non si superano i 9 mesi in 3 anni scolastici. Come viene retr… - fckngsimp4lwt : @91SweetLouis no a me mancava da mesi per malattia, ci sono state supplenti. però chi se l’è cagate -