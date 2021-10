League of Legends: presentata collaborazione con Logitech G (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il brand di League of Legends non è estraneo allo stringere collaborazioni con svariati brand per creare merchandising a tema: in questo caso, è stata di recente rinnovata la collaborazione con Logitech G, per creare hardware da gaming rivolto ai fan del celebre MOBA Il brand di League of Legends, uno dei più celebri in assoluto nel settore videoludico attuale, ha saputo mantenere alta l’attenzione della propria community nel corso degli anni anche grazie alla capacità di Riot Games di stringere accordi con altre aziende per creare merchandising a tema. Era già successo qualche mese fa con UNIQLO per creare una linea d’abbigliamento ufficiale, e a questo giro tocca a Logitech G, la divisione da gaming del famoso produttore di hardware. È stata infatti di recente ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il brand diofnon è estraneo allo stringere collaborazioni con svariati brand per creare merchandising a tema: in questo caso, è stata di recente rinnovata laconG, per creare hardware da gaming rivolto ai fan del celebre MOBA Il brand diof, uno dei più celebri in assoluto nel settore videoludico attuale, ha saputo mantenere alta l’attenzione della propria community nel corso degli anni anche grazie alla capacità di Riot Games di stringere accordi con altre aziende per creare merchandising a tema. Era già successo qualche mese fa con UNIQLO per creare una linea d’abbigliamento ufficiale, e a questo giro tocca aG, la divisione da gaming del famoso produttore di hardware. È stata infatti di recente ...

tuttoteKit : League of Legends: presentata collaborazione con #Logitech G #LeagueOfLegends #LogitechG #PC #RiotGames #tuttotek - HDblog : League of Legends, disattivata la chat globale per limitare gli abusi verbali - btboresette : @spinmastergames acquisisce la licenza per @LeagueOfLegends @riotgames - - infoitscienza : League of Legends: Logitech G presenta il setup da gaming ufficiale, ora disponibile in Italia - IGNitalia : Se amate #LeagueOfLegends e vi serve un tocco di colore per la postazione di gioco, Logitech ha pensato a voi. -