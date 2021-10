Le banche spingono Piazza Affari, tonfo di Leonardo (Di giovedì 14 ottobre 2021) Già positivo, il listino di Piazza Affari ha incrementato i guadagni nella seconda parte dopo le indicazioni positive arrivate da Oltreoceano. Archiviati i numeri positivi di JPMorgan e BlackRock, oggi sono state Wells Fargo, Citigroup e Bank of America a battere le attese. Buone nuove sono arrivate anche dai prezzi alla produzione, saliti meno del previsto a settembre, e dalle nuove richieste di sussidio di disoccupazione, scese per la prima volta dall’inizio della pandemia sotto quota 300 mila unità. In questo contesto, il nostro Ftse Mib ha chiuso sopra 26 mila a 26.277,57 punti, +1,23% rispetto al dato precedente. A guidare i rialzi è il comparto bancario: Banco Bpm (+4,33%) ha fatto registrare la performance migliore sul paniere delle blue chip in scia dell’avvio della copertura da parte di Jefferies con raccomandazione di acquisto e prezzo ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 14 ottobre 2021) Già positivo, il listino diha incrementato i guadagni nella seconda parte dopo le indicazioni positive arrivate da Oltreoceano. Archiviati i numeri positivi di JPMorgan e BlackRock, oggi sono state Wells Fargo, Citigroup e Bank of America a battere le attese. Buone nuove sono arrivate anche dai prezzi alla produzione, saliti meno del previsto a settembre, e dalle nuove richieste di sussidio di disoccupazione, scese per la prima volta dall’inizio della pandemia sotto quota 300 mila unità. In questo contesto, il nostro Ftse Mib ha chiuso sopra 26 mila a 26.277,57 punti, +1,23% rispetto al dato precedente. A guidare i rialzi è il comparto bancario: Banco Bpm (+4,33%) ha fatto registrare la performance migliore sul paniere delle blue chip in scia dell’avvio della copertura da parte di Jefferies con raccomandazione di acquisto e prezzo ...

Advertising

BMTI_IT : I rincari delle materie prime e dell'#energia spingono al rialzo i #prezzi all'ingrosso dell'#agroalimentare e le… - fulviocortesi : Mamma Mia Commento delle Banche Centrali su Inflazione :) Powell è frustrato :) Draghi non sa se è transitoria… - FIRSTonlineTwit : Intanto oggi il consiglio dei ministri ha dato via libera alla delega per la riforma fiscale al Governo, ma senza i… -

Ultime Notizie dalla rete : banche spingono Borsa: Europa accelera dopo dati Usa e conti banche, +1,1% Milano Spingono gli acquisti anche i risultati delle grandi banche Usa (Wells Fargo, Morgan Stanley e Bank of America), tutti oltre le attese degli analisti e con i titoli in netto rialzo nel pre - Borsa. ...

I nuovi regolamenti UE sulla finanza sostenibile spingono il cambiamento ... fornendo alle aziende finanziamenti cruciali per quei progetti che tradizionalmente erano affidati alle banche. Inoltre, oltre al clima, la crescente enfasi da parte dei regolatori e degli ...

Le banche spingono Piazza Affari, tonfo di Leonardo Adnkronos La Borsa riacciuffa quota 26mila: boom di Banco Bpm, crolla Leonardo Profitto oltre le attese per le maggiori banche americane che ridanno slancio a Wall Street - Bene an che le Borse europee e il Ftse Mib riacciuffa la soglia psicologica dei 26 mila punti base . Boon ...

Da Citi a Morgan Stanley e BofA: raffica di utili per le banche americane Le banche americane continuano a macinare utili grazie alle attività di investment banking e non solo. Ecco in dettaglio i conti annunciati oggi, 14 ottobre ...

gli acquisti anche i risultati delle grandiUsa (Wells Fargo, Morgan Stanley e Bank of America), tutti oltre le attese degli analisti e con i titoli in netto rialzo nel pre - Borsa. ...... fornendo alle aziende finanziamenti cruciali per quei progetti che tradizionalmente erano affidati alle. Inoltre, oltre al clima, la crescente enfasi da parte dei regolatori e degli ...Profitto oltre le attese per le maggiori banche americane che ridanno slancio a Wall Street - Bene an che le Borse europee e il Ftse Mib riacciuffa la soglia psicologica dei 26 mila punti base . Boon ...Le banche americane continuano a macinare utili grazie alle attività di investment banking e non solo. Ecco in dettaglio i conti annunciati oggi, 14 ottobre ...