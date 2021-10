L’anime di Lamù compie 40 anni: un po’ di storia (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’anime di Lamù – La ragazza dello spazio, compie 40 anni… E se li porta benissimo! Il cartone animato ispirato al manga di Rumiko Takahashi (Urusei Yatsura in originale) è divenuto un gioiellino cult anche in Italia, al pari di serie vintage quali Goldrake, Lupin, Dragon Ball e Lady Oscar. La serie animata di Lamù giunse in Italia nei primi anni ’80. Sicuramente, un connubio indissolubile con il canale Telecapri del patron Costantino Federico, che per anni ha trasmesso L’anime, rendendolo il fiore all’occhiello del suo palinsesto. E cosa dire poi del mistero della sigla italiana, che ora sembra essere definitivamente risolto dopo decenni? Lamù: L’anime spegne 40 candeline Come informa Animeclick, quando Rumiko ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021)di– La ragazza dello spazio,40… E se li porta benissimo! Il cartone animato ispirato al manga di Rumiko Takahashi (Urusei Yatsura in originale) è divenuto un gioiellino cult anche in Italia, al pari di serie vintage quali Goldrake, Lupin, Dragon Ball e Lady Oscar. La serie animata digiunse in Italia nei primi’80. Sicuramente, un connubio indissolubile con il canale Telecapri del patron Costantino Federico, che perha trasmesso, rendendolo il fiore all’occhiello del suo palinsesto. E cosa dire poi del mistero della sigla italiana, che ora sembra essere definitivamente risolto dopo decenni?spegne 40 candeline Come informa Animeclick, quando Rumiko ...

