La mamma è in videochiamata su Zoom | bimbo di 2 anni la uccide con la pistola del papà

Choc in Florida dove una giovane mamma di 21 anni è stata uccisa per errore dal figlioletto di due anni, che ha preso la pistola del papà da uno zainetto e le ha sparato. La ragazza era in videochiamata su Zoom.

