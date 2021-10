Kulu, orso polare nato in cattività, si unisce ai due dello Zoo di Como (Di giovedì 14 ottobre 2021) Kulu è un orso polare di 2 anni, nato nello zoo di Columbus nel 2019. Kulu è stato trasferito allo Zoo di Como, dove sarà il terzo orso polare, insieme a Nan e Neil, entrambi più di 25 anni. Perché Kulu è stato trasferito? Per ora, Kulu è in quarantena, lontano da Nan e Neil. Leggi su periodicodaily (Di giovedì 14 ottobre 2021)è undi 2 anni,nello zoo di Columbus nel 2019.è stato trasferito allo Zoo di, dove sarà il terzo, insieme a Nan e Neil, entrambi più di 25 anni. Perchéè stato trasferito? Per ora,è in quarantena, lontano da Nan e Neil.

