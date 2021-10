Intervista a Alberto Rapetti (Di giovedì 14 ottobre 2021) . Presidente di IMusic Lab, oggi è leader del mercato italiano nel settore Instore per il segmento discografico ed editoriale. D: Chi è Alberto Rapetti e come nasce la sua carriera? R: La mia carriera musicale nasce molto presto, ho iniziato a studiare musica dall’età di 5 anni (pianoforte), prima ancora di andare alle elementari, di studi in ambito musicale ne ho fatti molti spaziando dalla musica classica al Jazz e ho sempre avuto grande dedizione nei confronti della materia. Sono stato fortunato perchè l’obiettivo che la musica avesse un ruolo centrale nella mia vita l’ho definito già dall’adolescenza, ricordo le prime band, i primi arrangiamenti, sono sempre stato un po’ un “addetto ai lavori” nel senso che ho sempre avuto un approccio “professionale”. Dai 16 ai 24 anni ho lavorato molto come strumentista (pianista e tastierista) in svariati ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 14 ottobre 2021) . Presidente di IMusic Lab, oggi è leader del mercato italiano nel settore Instore per il segmento discografico ed editoriale. D: Chi èe come nasce la sua carriera? R: La mia carriera musicale nasce molto presto, ho iniziato a studiare musica dall’età di 5 anni (pianoforte), prima ancora di andare alle elementari, di studi in ambito musicale ne ho fatti molti spaziando dalla musica classica al Jazz e ho sempre avuto grande dedizione nei confronti della materia. Sono stato fortunato perchè l’obiettivo che la musica avesse un ruolo centrale nella mia vita l’ho definito già dall’adolescenza, ricordo le prime band, i primi arrangiamenti, sono sempre stato un po’ un “addetto ai lavori” nel senso che ho sempre avuto un approccio “professionale”. Dai 16 ai 24 anni ho lavorato molto come strumentista (pianista e tastierista) in svariati ...

